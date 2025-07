Allarme sicurezza per le Guardie giurate: la CGIL chiede un incontro urgente alle autorità

Cinque assalti armati in un anno tra Brindisi e Bari: «Serve un intervento deciso per proteggere lavoratori e cittadini» La Cgil di Brindisi, insieme con la Filcams Cgil, manifesta seria preoccupazione a seguito dell’ennesimo assalto a un furgone blindato della BTV S.p.A., avvenuto sabato 12 luglio u.s., durante il prelievo di denaro presso un supermercato situato nel pieno centro di San Pietro Vernotico. Negli ultimi 12 mesi sono stati 5 gli attacchi armati avvenuti sulle strade provinciali e statali tra Brindisi e Bari: atti criminali pericolosissimi per la vita dei lavoratori, ai quali va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà, così come quella degli stessi cittadini. La frequenza con cui tali eventi si verificano, in Puglia, merita una riflessione sulla sicurezza dei servizi svolti dalle Guardie Particolari Giurate, che non possono rischiare la vita per il lavoro. Occorre intervenire in maniera energica e sinergica, a tutti i livelli, per prevenire i rischi connessi all’attività delle GPG. Per questo, anche alle aziende del settore chiediamo di garantire, da parte loro, standard di sicurezza sempre più efficaci, evitando di gestire le attività con l’esclusiva logica del massimo risparmio e della riduzione dei costi. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Cgil di Brindisi e la Filcams Cgil chiedono, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e garantire l’incolumità dei lavoratori, un urgente incontro a Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Brindisi e al Sig. Questore di Brindisi.