Allarme West-Nile – Teknoservice annuncia interventi antialare

Teknoservice informa l’intera cittadinanza che l’Amministrazione Comunale di Brindisi e la Società Tecknoservice, sensibili al fenomeno del Virus West Nile, che sta interessato diverse regioni italiane, stabiliranno nell’immininente incontro [che si terrà presso gli uffici di Palazzo di città il prossimo lunedì] ulteriori e straordinari trattamenti adulticidi a carattere preventivo.

Gli stessi non verranno effettuati genericamente, bensì si focalizzeranno nei luoghi in cui i focolai di zanzare prolificano quali, ad esempio, in prossimità di canali – aree della Litoranea Nord – aree dove facilmente ristagna l’acqua – aree mercatali e portuali e così via.

In attesa di tale incontro, attualmente sono in atto interventi di disinfestazione, nel rispetto di programmazioni già in essere, che interessano l’intero assetto urbano.