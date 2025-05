Alleanza Verdi e Sinistra: dissenso verso i manifesti sessisti del Giro d’Italia a Torre Santa Susanna 

Come Alleanza Verdi e Sinistra dichiariamo il nostro totale dissenso riguardo alle scelte che il Sindaco di Torre Santa Susanna, onorevole Michele Saccomanno, ha preso per comunicare il passaggio del Giro d’Italia dal proprio territorio. Trattasi di comunicazione sessista non solo nell’immagine, ma anche nel testo. È raccapricciante che, ancora oggi, si pensi di strumentalizzare l’immagine della donna per veicolare un messaggio volgare e violento, che nulla ha a che fare con il Giro d’Italia, emblema storico di un’immagine italiana della bellezza e della condivisione. Riteniamo che questo modo di comunicare sia un’offesa per l’etica di tutte le donne e di tanti uomini.

Basiti da cotanta miopia che richiama a un’idea maschilista e patriarcale dell’Italia, ribadiamo la nostra totale avversione rispetto a tale modo di fare politica e invitiamo il sindaco a rimuovere i manifesti e utilizzare un messaggio più consono alla circostanza per festeggiare il passaggio del Giro d’Italia.

Segreteria prov. Sinistra Italiana Brindisi Mariflò Magli;

Coportavoce prov. di Europa Verde Brindisi Caterina Marini;

Coportavoce prov. di Europa Verde Brindisi Domenico Turrisi.