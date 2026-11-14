Alleanza Verdi Sinistra prov. di Brindisi al fianco di chi manifesta contro il caro vita e il caro carburante

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) esprime piena solidarietà e vicinanza agli agricoltori, ai trasportatori, agli operatori della logistica agroalimentare, agli allevatori e agli studenti che in questi giorni stanno manifestando contro il caro vita e il caro carburante.

Per questo AVS prov. di Brindisi aderisce all’iniziativa di ALPAA Puglia 𝗠𝗢 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔!

In programma 𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟲 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟳:𝟯𝟬 a Carovigno.

Le difficoltà che queste categorie stanno affrontando non riguardano soltanto i singoli settori, ma investono l’intero sistema economico e sociale del territorio. L’aumento dei costi del carburante, dell’energia, delle materie prime e della produzione mette a rischio il lavoro delle imprese, la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche e, inevitabilmente, il potere d’acquisto delle famiglie.

AVS è al fianco di chi protesta e rivendica risposte concrete. Riteniamo fondamentale che le istituzioni ascoltino le ragioni della mobilitazione e intervengano con misure adeguate a sostenere chi lavora, produce e contribuisce a mantenere viva l’economia del territorio.

In questo quadro, sosteniamo con convinzione anche la richiesta di riconoscere il Salento come area di crisi agricola, affinché vengano attivati strumenti straordinari di sostegno e tutela per un comparto fondamentale per l’economia, l’occupazione e l’identità del nostro territorio.

La mobilitazione merita ascolto, rispetto e risposte.

AVS è al fianco di chi manifesta, perché difendere il lavoro, l’agricoltura e il diritto a una vita dignitosa significa difendere il futuro del Salento.



Segreteria Provinciale

Mariflò Magli

Caterina Marini

Domenico Turrisi