“ALLENATI CONTRO LA VIOLENZA” – DOMANI NEL VILLAGGIO DELLA REGATA

BRINDISI – CORFU’ PER IL SOCIALE

“Allénati contro la violenza”

La nuova campagna contro la violenza sulle donne della Regione Puglia

I centri antiviolenza si presentano

VENERDI’ 9 GIUGNO 2023 ORE 18.30

Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita

“Allénati contro la violenza” è la nuova campagna contro la violenza sulle donne promossa dagli assessorati al WELFARE e allo SPORT PER TUTTI della Regione Puglia.

La campagna, in collaborazione con i centri antiviolenza pugliesi, si propone di sensibilizzare le tante persone che praticano lo sport a livello agonistico e dilettantistico e di far conoscere i servizi e le attività che i centri antiviolenza realizzano nel proprio territorio.

Nell’ambito del PROGRAMMA DEL VILLAGGIO DELLA REGATA, venerdì 9 giugno alle ore 18.30, la giornalista Francesca Mandese condurrà l’intervista di presentazione ai centri antiviolenza del brindisino, Io Donna, Crisalide, Ricomincio da me, La Luna.

Sarà un’occasione di dialogo e di contatto con la cittadinanza per farsi conoscere ed essere più ampiamente raggiungibili nel caso in cui si abbia bisogno di informazione, sostegno, consulenze, orientamento ai servizi in relazione alle problematiche e ai vissuti di violenza maschile e di genere.

I centri antiviolenza del brindisino saranno presenti nello stand riservato alla campagna “Allénati contro la violenza” e distribuiranno le card informative e i gadget sul tema della campagna.

Invitiamo la cittadinanza a raggiungerci e partecipare.

I centri antiviolenza Io Donna – Crisalide – Ricomincio da me – La Luna