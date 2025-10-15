Allerta meteo arancione a Ostuni: attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione per rischio idrogeologico, rischio idraulico e condizioni meteorologiche avverse emanata per la giornata di giovedì 16 ottobre, il Sindaco di Ostuni ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per emergenze meteorologiche.

L’attivazione, in conformità al Piano di Protezione Civile comunale, ha l’obiettivo di garantire il coordinamento immediato delle azioni necessarie per fronteggiare eventuali criticità sul territorio e assicurare tempestività negli interventi di soccorso e assistenza.

Il C.O.C. è stato attivato presso il Comando di Polizia Locale di via Filangieri n. 59, punto di riferimento operativo per la gestione dell’emergenza e per il raccordo con le strutture comunali e sovracomunali coinvolte.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione in stretto contatto con la Prefettura di Brindisi e con tutti gli enti competenti, garantendo aggiornamenti tempestivi alla cittadinanza.

Si raccomanda ai cittadini di adottare comportamenti improntati alla massima cautela, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione a possibili criticità idrauliche o franose. È inoltre fondamentale seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune di Ostuni e della Protezione Civile.