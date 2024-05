Allo Stadio “Fanuzzi” di Brindisi un “clinic” organizzato dal “Fundacion Real Madrid”

Farà tappa a Brindisi, sul terreno di gioco dello stadio “Fanuzzi”, dal 15 al 19 luglio, un clinic organizzato dal “Fundacion Real Madrid”. Si tratta di una iniziativa dell’ASD Real Team Brindisi e, in particolare, del dirigente Alessandro De Solda. Potranno partecipare a questo contest giovani calciatori dai 6 ai 16 anni i quali potranno mettere in mostra le proprie doti calcistiche al cospetto degli allenatori dei blancos i quali sceglieranno i due migliori che poi parteciperanno ad un clinic nazionale. Il vincitore dell’appuntamento italiano sarà poi ammesso a partecipare al clinic spagnolo e cioè in casa della famiglia “Real Madrid”.

Tutti gli interessati potranno ottenere maggiori informazioni telefonando al 3703188465.