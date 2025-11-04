Alloggi edilizia residenziale pubblica, il Comune di Brindisi pubblica un bando di concorso. L’assessore Cozzolino: “Una opportunità per chi vive il dramma dell’emergenza abitativa”

Il Comune di Brindisi ha pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono resi disponibili in città.

L’iniziativa è dell’Assessorato al Patrimonio, che nella fase istruttoria ha operato in sintonia con l’Assessorato ai Servizi Sociali.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è il 2 gennaio 2026. Per le informazioni sulle modalità di partecipazione gli interessati potranno rivolgersi presso gli uffici del settore Patrimonio Immobiliare – Servizio Politiche abitative del Comune di Brindisi o inoltrando una richiesta all’indirizzo pec ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

Presso gli uffici dello Sportello Sociale (via Grazia Balsamo) sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione dell’istanza di partecipazione.

“Abbiamo operato nel più breve tempo possibile – afferma l’Assessore al Patrimonio, Caterina Cozzolino – per venire incontro alle esigenze di chi vive il dramma, nella nostra città, dell’emergenza abitativa. Ovviamente si tratta di un primo intervento basato sulle abitazioni che sono già disponibili e su quelle che lo saranno nei prossimi mesi”.