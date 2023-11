Questa mattina all’alba una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del Fuoco, precisamente il modulo MO.CRAB (MODULO OPERATIVO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO di BASE) composto da 5 unità, è partita per la Toscana in aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione. E’ l’ennesima volta che i gvigili del fuoco di Brindisi vengono impiegati in prima linea, a conferma della grande professionalità che li contraddistingue.