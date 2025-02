Almeida in Nazionale – Rinviata la partita Valtur Brindisi – Juvi Cremona

IL MATCH VALTUR BRINDISI-JUVI CREMONA POSTICIPATO A VENERDÌ 14 MARZO

PALLA A DUE PREVISTA ALLE ORE 20:30 AL PALAPENTASSUGLIA. ACQUISTO BIGLIETTI RIPRISTINATO PER LA NUOVA DATA ASSEGNATA IN CALENDARIO PER IL CAMPIONATO DI SERIE A2.

Valtur Brindisi comunica ufficialmente lo spostamento del match Brindisi-Juvi Cremona, originariamente in programma domenica 23 febbraio, a seguito degli impegni internazionali in Nazionale dell’atleta Ivan Almeida.

La partita valida per il 29° turno della serie A2 si disputerà venerdì 14 marzo, con palla a due alle 20,30, al PalaPentassuglia.

I biglietti già acquistati avranno validità d’ingresso per la nuova data assegnata in calendario. Il servizio ticketing per la partita in questione è stato ripristinato e a partire da questo momento sono in vendita i biglietti Valtur Brindisi-Ferraroni Juvi Cremona in programma il 14 marzo 2025 alle ore 20:30.

Ecco il link: VALTUR BRINDISI – FERRARONI JUVI CREMONA