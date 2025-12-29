Alstom ricerca personale per la sua sede piementose di Savigliano : si replica a Brindisi il recruiting day di Arpal Puglia

Dopo il successo della prima edizione svoltasi ad Ottobre, martedì 13 gennaio 2026 presso la sala convegni del Palazzo della Regione Puglia in via Tor Pisana 114, si svolgerà il recruiting day organizzato da Arpal Puglia in collaborazione con Manpower per Alstom, il gruppo industriale francese leader mondiale nel settore della costruzione di treni ed infrastrutture ferroviarie. Tre le figure ricercate: operai metalmeccanici, verniciatori e partecipanti all’academy di verniciatura. Per le prime due posizioni si offre un contratto full time a tempo determinato di tre mesi , con possibilità di proroga (è previsto un iniziale periodo di formazione di sette giorni, durante i quali verrà garantito vitto e alloggio), indennità aggiuntiva di euro 750 al termine del primo mese lavorativo, che si aggiunge alla retribuzione base . Per partecipare all’Academy invece n on è richiesta esperienza pregressa nel settore. Si offre formazione teorico/pratica di tre settimane grazie ad una attività intensiva che fornirà tutte le competenze teoriche e pratiche necessarie per diventare un addetto alla verniciatura, vitto e alloggio per il periodo formativo, inserimento al termine del percorso formativo attraverso un contratto a tempo determinato di tre mesi tramite Manpower. L’Academy offrirà un ambiente di lavoro all’avanguardia che consentirà la crescita professionale in un’azienda solida e innovativa, lavorando su progetti che definiscono il futuro della mobilità e si apprenderanno le tecniche di verniciatura a spruzzo, la preparazione delle superfici, l’utilizzo degli strumenti e i protocolli di sicurezza, il tutto affiancato da professionisti del settore. Per tutte e tre le posizioni i candidati potranno sostenere direttamente i colloqui martedì 13 gennaio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, presso la sede del CPI di Brindisi, sala Convegni del Palazzo della Regione Puglia, in via Tor Pisana n. 114. Si consiglia di portare con sé copia del proprio CV. AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI CENTRI IMPIEGO AMBITO DI BRINDISI c omunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it