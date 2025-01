Alternanza scuola lavoro. Premiazioni in Camera di Commercio

Cerimonia di premiazione questo pomeriggio, nella sede della Camera di Commercio di Brindisi, così come anche in quella di Taranto, dei progetti scolastici 2024 dell’Alternanza e Competenze (ex Alternanza scuola lavoro). Un momento importante della vita scolastica degli studenti, posti con questa progettualità a contatto con le imprese e il mondo del lavoro. Questa è’ la settima edizione e gli istituti scolastici brindisini si sono fatti apprezzare anche a livello nazionale. Ha presenziato il vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Franco Gentile. Presenti studenti, docenti, direttori scolastici e le aziende che hanno svolto il ruolo di Tutor, come Scandiuzzi e Arpa.