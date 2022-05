Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta alle ore 03:30 circa per incendio di una autovettura Jeep Renegade, in via Giovanni Battista Venturi

L’intervento immediato della squadra VVF ha permesso l’estinzione dell’incendio evitando cosi che l’incendio potesse coinvolgere ulteriore autovetture.

L’ area interessata è stata messa in sicurezza.

Sul posto i Carabinieri