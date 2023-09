ALTRA SERATA DA INCUBO NEL PRONTO SOCCORSO. 4 AMBULANZE FERME PER ASSENZA DI BARELLE…

Quattro persone giunte in ospedale a bordo di altrettante ambulanze sono state costrette a rimanere “parcheggiate” a lungo nell’apposita area di sosta dei mezzi. Il tutto, per l’assenza di barelle! Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle ore 22.30, nell’ospedale Perrino di Brindisi. Ma il fenomeno, purtroppo, si ripete pressocché ogni sera. Il che significa che gli sforzi compiuti fino ad oggi dal nuovo corso dell’Azienda Sanitaria Locale non hanno ancora prodotto risultati soddisfacenti. E’ sin troppo evidente, comunque, che si rende necessario intervenire con la massima urgenza, quantomenbo per eliminare pfroblemi “risolvibili” come quello di poter disporre di un maggior numero di barelle.