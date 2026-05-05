Altri attestati di solidarietà per il Sindaco di Villa Castelli

Francesco Rogoli, candidato sindaco del campo largo e forze civiche, esprime la propria solidarietà al sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, per il grave attentato incendiario subito nella notte ai danni della sua auto.

“Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo la persona del sindaco, ma l’intera comunità che rappresenta. A Giovanni Barletta va la mia vicinanza umana e istituzionale, con l’auspicio che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile.

Sono certo che episodi come questo non scalfiranno l’impegno e la determinazione nel servire i cittadini con trasparenza e responsabilità. La legalità e il rispetto delle istituzioni devono restare valori imprescindibili per tutti.”

In questo momento difficile, l’unità delle istituzioni e dei cittadini è fondamentale per respingere ogni forma di intimidazione e riaffermare con forza i principi della convivenza civile.

Solidarietà è stata espressa al Sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta dalla dirigenza provinciale di Puglia Popolare.

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro “Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, vittima nelle scorse ore di un atto intimidatorio. Un fatto grave che colpisce un amministratore locale e con lui l’intera comunità del centro brindisino. Esprimendo la mia vicinanza anche ai familiari del sindaco, auspico che forze dell’ordine e magistratura facciano rapidamente piena luce su questo episodio a assicurino alla giustizia chi se ne è reso protagonista”./comunicato