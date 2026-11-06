Altro colpo del Comitato Fidal Brindisi – Il 14 novembre arriva il “Finish Lynx” dopo 30 anni – 2^ tappa “Tutti in pista 2026”

Per la prima volta dopo tre decenni, le gare a Brindisi si correranno con il sistema di cronometraggio elettronico Finish Line. Speciale velocità per TUTTE le categorie – 2ª Tappa del circuito Tutti in Pista

BRINDISI – Un altro colpo messo a segno dal Comitato FIDAL Brindisi.

Dopo il successo dell’inaugurazione della pista L. Montanile e i 400 atleti al via del 30 ottobre, il movimento brindisino piazza un’altra storica novità: SABATO 14 NOVEMBRE arriva a Brindisi il FINISH LINE.

Dopo 30 anni, le gare sulla pista di Masseriola si disputeranno finalmente con il sistema di cronometraggio elettronico Finish Line, lo stesso utilizzato nelle manifestazioni nazionali e internazionali. Tempi ufficiali, fotofinish, classifiche in tempo reale: Brindisi entra finalmente nel futuro dell’atletica.

La gara sarà valida come 2ª TAPPA TUTTI IN PISTA 2026, il circuito che sta facendo correre tutta la Puglia.

UNO SPECIALE SULLA VELOCITÀ – PER TUTTE LE CATEGORIE

La manifestazione sarà uno speciale quasi interamente dedicato alla velocità, con gare per TUTTE LE CATEGORIE:

ESORDIENTI

RAGAZZI

CADETTI

ALLIEVI

ASSOLUTI

MASTER

Dai più piccoli che si affacciano per la prima volta alla pista ai Master che non smettono mai di correre: tutti avranno la possibilità di gareggiare con un cronometraggio da grandi eventi.

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO

Un ringraziamento speciale va al Presidente Regionale FIDAL Puglia Eusebio Haliti, per il costante sostegno e la vicinanza al Comitato di Brindisi, al Consigliere Regionale Michele Cuoco, sempre presente al fianco del movimento brindisino, e al GGG – Gruppo Giudici Gare, nella persona di Ilaria Malcangi, Fiduciario Regionale dei Giudici, per il prezioso e fondamentale lavoro che i giudici svolgeranno in pista per garantire la riuscita della manifestazione con il Finish Line e grazie al Comune di Brindisi vicino al movimento in questa fare di RILANCIO delle attività

Senza di loro, questo traguardo non sarebbe stato possibile.

LA DICHIARAZIONE DEL DELEGATO MICCOLI

“Dopo 30 anni riportiamo a Brindisi il Finish Line – commenta il Delegato Provinciale FIDAL Brindisi Vito Miccoli – È un altro traguardo del nostro Comitato, dopo la riapertura della pista. Non è solo una questione di tempi, è una questione di dignità. I nostri ragazzi meritano di gareggiare con gli stessi strumenti dei campioni. Un grazie speciale al Presidente Haliti, al Consigliere Cuoco e a Ilaria Malcangi e a tutto il GGG, che saranno con noi a garantire una gara perfetta. Il 14 novembre sarà una festa della velocità, 2ª Tappa Tutti in Pista, e un altro passo avanti per l’atletica brindisina. Vi aspettiamo tutti in pista in Masseriola.”

Appuntamento – ORARIO CORRETTO:

📅 SABATO 14 NOVEMBRE

🕒 START ORE 15.00

🏃 2ª TAPPA TUTTI IN PISTA 2026 – SPECIALE VELOCITÀ CON FINISH LINE

📍 Campo Scuola “Lucio Montanile” – Strada per Masseriola – BRINDISI

👦👧 Gare per Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Assoluti, Master

Organizzazione: *FIDAL Comitato Provinciale Brindisi –

Info:

Iscrizioni gia’ aperte sul portale Fidal.it

*segreteria@fidalbrindisi.it – Vito Miccoli 3473906241

Ora articolo e grafica sono uguali, Vito. Entrambi con 2ª TAPPA TUTTI IN PISTA 2026.