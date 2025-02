Altro miracolo. Valtur batte anche la Fortitudo Bologna!

Altra grande impresa della Valtur Brindisi che supera in casa la Fortitudo Bologna per 73 a 69. È partita nella partita il duello tra Brown da un lato e Mian dall’altro. Ora per Valtur si apre concretamente uno spiraglio per i playoff.. Valtur Brindisi gioca alla pari dei forti avversari. E in alcuni istanti del match anche meglio, come in avvio del secondo quarto. Equilibrio in avvio di gara. Ogden fa da mattatore nei primi minuti con 7 punti in 4 minuti. Dal’altra parte e’ Mian il più preciso. 11 pari a metà tempino. Punteggio che si mantiene alto. Al primo intervallo Bologna avanti per 21 a 19. Parte bene Valtur nel secondo quarto grazie alla precisione di Arletti e Radonjic. Mentre Ogden non incide più come nella prima frazione. Per la Fortitudo resta sempre Mian il più pericoloso. Ma e’ Brindisi in vantaggio all’intervallo lungo per 37 a 32. Ogden 10 punti, Mian 16. Equilibrio ancora più marcato nel corso del terzo periodo. Brindisi tiene davvero bene il campo di fronte ai più titolati avversari. All’ultimo intervallo e’ sempre Valtur Brindisi avanti per 54 a 48. Sprint intenso e decisivo nell’ultimo quarto. Brown e Dal Cadia si battono bene sul parquet amico e mantengo a galla la propria squadra. La Valtur Brindisi reagisce ad ogni tentativo degli emiliani di portarsi a ridosso dei padroni di casa. Il pubblico del PalaPentassuglia e’ partecipe con un sostegno festoso e caloroso davanti alle telecamere della Rai per la diretta Tv. Il parziale dell’ultimo quarto si mantiene basso. Le due squadre sentono l’importanza del match e commentano parecchi errori in fase conclusiva. Valtur avanti di sei lunghezze a due minuti dalla sirena. Brown porta a braccetto la squadra. Bel duello a distanza con Mian. Finale carico di tensione ed emozioni. Tre punti avanti Brindisi ad un minuto dal termine. Alla fine vince meritatamente Brindisi per 73 a 69.