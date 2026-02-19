“Alzheimer e Comunicazione”, un incontro per comprendere!



Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, si è tenuto un importante incontro sul tema:”Alzheimer e Comunicazione”. L’iniziativa, promossa dalla Dementia Friendly Community Cellino San Marco e realizzata in collaborazione con Quotidiano di Puglia, ha visto la presenza del neurologo dott. Vincenzo De Marco, Dirigente Medico UOC Neurologia P. O. “Perrino”- Brindisi, e del giornalista dott. Francesco Gioffredi- Quotidiano di Puglia. Un confronto molto interessante che ha focalizzato l’importanza della comunicazione rispetto all’Alzheimer. Sono intervenuti anche: Francesco Parisi, Presidente Cooperativa Eridano, e Adolfo Tundo, Presidente Auser Brindisi. l’Alzheimer è una malattia neurovegetativa che colpisce la memoria, il pensiero e il comportamento delle persone. La comunicazione dei mass-media sull’Alzheimer è fondamentale per aumentare la consapevolezza e ridurre lo stigma associato a questa malattia. È necessario evitare termini offensivi come “demente”, verificare le informazioni che si condividono con associazioni ed esperti e riflettere sulla dignità e l’individualità, non riducendo, così, le persone a numeri o casi medici. Le varie organizzazioni possono sicuramente aiutare i responsabili della comunicazione a trattare in modo efficace e rispettoso l’Alzheimer. Un incontro molto interessante perché è evidente l’urgenza di capire come comunicare in modo corretto per “affrontare” questa malattia che non deve assolutamente essere vissuta come qualcosa di cui vergognarsi. È importante la diagnosi precoce perché, se diagnosticata in tempo, è possibile intervenire con terapie, pianificare il futuro e rallentare la progressione del declino cognitivo. Anna Consales