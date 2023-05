AMATI: ALBERGHI ALTA GAMMA PER PROSPERITA’ MODIFICANDO IL DPP DI ROSSI

Brindisi, Amati: “ Alberghi alta gamma per prosperità, modificando DPP di Rossi e dei suoi compagni candidati con Fusco”

Dichiarazione del Consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.

“Se pensi a redistribuire la ricchezza la devi produrre; e se vuoi produrla devi anche istigare la spesa dei più ricchi, così da aumentare le possibilità di lavoro. Ecco perché nel settore turistico, da intendere come imponente processo industriale, Brindisi deve favorire l’insediamento di strutture alberghiere di alta gamma, perché consentono di tutelare l’incanto paesaggistico, di ottenere una maggiore produttività del posto letto e di accordarsi con le politiche attuate nel nord della provincia. Per fare ciò bisogna modificare l’impostazione decrescitista del DPP al nuovo PUG, fondata sulle più avanzate idee parolaie da turismo contemplativo, così come approvato da Rossi e dai suoi alleati oggi candidati con Fusco.

Apprezzo dunque l’impegno assunto da Pino Marchionna sul nuovo approccio alla strumentazione urbanistica, anche nella speranza di vedere approvata dal Consiglio regionale la mia proposta di legge per semplificare il procedimento di approvazione dei Piani urbanistici generali dei comuni.”