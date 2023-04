AMATI: “AZIONE” SOSTERRÀ MARCHIONNA

Brindisi, Amati: “Sosteniamo candidatura di Pino Marchionna a sindaco di Brindisi”

Dichiarazione del Consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.

“I partiti di Azione-Italia Viva sosterranno la candidatura di Pino Marchionna a sindaco di Brindisi. Un uomo orientato da riformismo e amore di progresso, intesi non come etichetta ma come metodo per meglio occuparsi delle persone e in particolare di quelle che se la passano peggio. Un democratico di tradizione, proposto da brindisini e contrapposto a candidati scelti da Emiliano con l’obbedienza di numerosi amministratori uscenti e corresponsabili del più insensato no-a-tutto. Un amministratore pubblico d’esperienza, in grado di reggere sulle spalle i compiti impegnativi dei prossimi mesi, connotati dalla tenuta rigorosa dei conti pubblici e dall’accoglienza dei più innovativi investimenti produttivi. Un cittadino consapevole dell’uso irrinunciabile delle tecnologie nei settori a più alta densità di posti di lavoro – industria, turismo e agricoltura – per risarcire Brindisi da un passato inquinante. Un uomo sensibile, in grado di riconoscere il dolore, e perciò impegnato a esigere la realizzazione urgenti di tutti i programmi d’innovazione sanitaria, a cominciare dalla riconversione del Di Summa in Presidio Territoriale di Assistenza e Ospedale di comunità. Insomma, una scelta democratica, popolare e riformista per una città che si rivela come luogo ideale, ancora una volta, per fare e sperimentare ciò che l’uomo moderno ha il dovere di fare.”