Amati: “Domani mattina la Puglia parla al mondo…”

Ecco cosa scrive l’Assessore al Bilanciod ella Regione Puglia Fabiano Amati:

A Londra, al congresso internazionale ICoNS’25 (meeting mondiale degli screening neo-natali), presentiamo il Programma Genoma-Puglia: il più esteso screening genomico neonatale mai realizzato in sanità pubblica.

Un modello pugliese, primo al mondo, che trasforma in vita la ricerca, la diagnosi e la clinica.

Da qui, dalla Puglia, abbiamo avviato una grande rivoluzione innovativa, di sanità pubblica, gratuita e aperta a tutti i neonati.

Ecco la delegazione pugliese: due genetisti, una biologa e io, che mi son fatto incantare da questa meraviglia e che ho coinvolto tutti i colleghi Consiglieri regionali (grazie a tutti) in questa avventura.