AMATI HA SCELTO CALENDA, IL PEGGIORE NEMICO DI EMILIANO…

Il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia Fabiano Amati ha scelto il leader di Azione Carlo Calenda, peggiore nemico di Michele Emiliano, per continuare a fare politica fuori dal Partito Democratico. La notizia sarà ufficializzata domani, nel corso di una conferenza stampa dello stesso Calenda. Amati dovrebbe essere nominato commissario del partito a livello regionale. Un posto a cui aspirava Massimo Cassano, cioè il personaggio politico più avversato da Amati per la nota vicenda-Arpal. Come si concilieranno queste posizioni è davvero difficile stabilirlo, così come non è ben chiaro se i consiglieri Amati e Mennea, una volta transitati in Azione, continueranno a garantire la vita della giunta-Emiliano.