AMATI – IL SINDACO DI BRINDISI SI OCCUPI DI ONCOEMATOLOGIA E NON SOLO DI ZANZARE

Brindisi, Amati: “Sesta idea. Sindaco si occupi di oncoematologia e non solo di disinfestazione da zanzare, come hanno fatto Rossi e i suoi compagni con Fusco”

Dichiarazione del Consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.

“Il sindaco è autorità sanitaria e ciò non significa occuparsi prevalentemente di disinfestazione da zanzare e scarafaggi, come hanno fatto Rossi e i suoi compagni candidati con Fusco.

Essere Autorità sanitaria significa prendere atto, per esempio, delle difficili condizioni strutturali dell’attuale reparto di oncoematologia del Perrino e spingere sulla Asl, come se non ci fosse un domani, sull’immediato avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Day Hospital.

Ho chiesto questo a Pino Marchionna, ricevendo ampia rassicurazione.

Combatto dal gennaio 2021 per la costruzione del nuovo DH di oncoematologia del Perrino di Brindisi. Dopo aver fatto di tutto per reperire la fonte di finanziamento, 8 milioni di euro, trovata nei residui art. 20 della Legge n.67 del 1988, e aver ottenuto l’autorizzazione regionale nel giugno 2021, siamo in attesa della pubblicazione della gara d’appalto e dell’avvio dei lavori.

L’attuale situazione strutturale del DH di oncoematologia è insostenibile, come ripetutamente denunciato dai direttori delle due unità operative Saverio Cinieri e Domenico Pastore.

Infatti, ci sono 130 persone circa al giorno che si curano per malattie oncologiche in spazi improponibili. Una situazione che non si può tollerare e su cui nessuna giustificazione appare plausibile.”