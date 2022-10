AMATI: PROSEEGUE IL TOUR PER ILLUSTRARE LA NUOVA LEGGE SUL PIANO CASA

“Prosegue il tour per illustrare la nuova legge sul Piano casa. Appuntamento oggi a Ceglie Messapica alle ore 17:30 all’Oxford College Mita, in via S. Paolo della Croce 40.

L’incontro pubblico, moderato dal consigliere comunale Pietro Piccoli, prevede gli interventi dell’Assessore ai Lavori pubblici Emanuela Gervasi e dell’ing. Attilio Russi.

La tappa di oggi segue quelle già svolte a Cisternino, Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Alberobello, Gioia del Colle, Manduria, Melendugno, Locorotondo, Latiano, Fasano, Gravina di Puglia, Altamura, Toritto, Ginosa, Turi e San Donaci. Nei prossimi giorni sono previsti altri appuntamenti.

Il tour sul nuovo Piano casa nasce dell’esigenza di spiegare analiticamente al cittadino tutti i benefici del nuovo strumento urbanistico volto a promuovere la qualità degli insediamenti e dell’ambiente, attraverso la riqualificazione, la rigenerazione e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del PPTR, nonché l’impugnativa innanzi alla Corte costituzionale”.