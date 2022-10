AMATI SUL PD: “ANCHE A COSTO DI UNA SCISSIONE…”

Il PD ha bisogno di una linea netta, decisa da un grande “gazebo”, anche a costo di una salutare scissione. Una grande pulizia finalizzata ad avere idee nette.

Si perderà sempre e non si riuscirà mai a raggiungere il 40 per centro per governare, se si pretende di tenere ancora assieme il realismo decisionista e delle cose da fare, in sintonia con Europa, Nato e tutte le organizzazioni internazionali dei paesi democratici, con la sinistra “alta società” e “apericene”, tipo Schlein, Bonelli e Fratoianni, tutta presa da domeniche ecologiche, diritti civili, uguaglianza a parole, concerti, presentazioni di libri e vernissage.

Un partito, insomma, popolare e di massa, come si sarebbe detto una volta; un partito decisionista e orientato alla prosperità e quindi ai bisogni dei più poveri sulla base delle prova scientifica, impegnato su infrastrutture energetiche e quindi pace, impianti per rifiuti e quindi ambiente, liste d’attesa e quindi uguaglianza, e in base a questo abilitati a tutte le riforme più libertarie sui diritti civili.

Insomma, un partito per vincere e governare, che è l’unico sistema che io conosca per evitare la vittoria degli altri.

Lo afferma il consigliere regionale del PD Fabiano Amati