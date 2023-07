AMATI: UNA FONTANA AQP A CERANO PER GLI ABITANTI DELLA ZONA

“Anche le cose semplici sono politica. Una fontana AQP a Cerano, per offrire a circa 300 cittadini la possibilità di non dover fare quasi 6 chilometri per rifornirsi d’acqua. È questo il risultato di un incontro che ho svolto ieri sera con una delegazione di abitanti della contrada. Ora predisporremo un progetto e nei prossimi giorni chiederemo un incontro al sindaco Marchionna e agli assessori competenti, anche perché è questo il mio unico modo di dare una mano ed essere maggioranza.”

Lo comunica il Consigliere regionale Fabiano Amati.

“Ai cittadini di Cerano era stata promessa da anni una fontana. Sì, proprio così, una fontana, senza che nessuno l’abbia però realizzata.

Attualmente si riforniscono di acqua potabile presso una fontana AQP situata nei pressi della contrada Torre Rossa, a cinque chilometri dall’agglomerato di Cerano.

Fatto sta che nei pressi della centrale Enel c’è già una condotta AQP per approvvigionare l’insediamento industriale, basterebbe dunque installare nel punto di consegna una fontana pubblica, con oneri a carico del Comune come per tutte le fontane, considerato che le portate dei serbatoi garantiscono questo prelievo supplementare.

Il tutto, ovviamente, nell’attesa di poter avviare un programma di urbanizzazione del quartiere, fatto di rete idrica, fognaria, asfalto e illuminazione delle strade pubbliche, magari concertato con la stessa Enel nell’ambito delle politiche industriali di responsabilità sociale.

Siamo nel 2023 ed è altamente in controtendenza con lo spirito del mondo stare ancora a parlare di acqua, fogna, strada e illuminazione, in quartieri abitati e vergognosamente privi.”