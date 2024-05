“Ambasciatori d’Europa 2024”, l’IISS Epifanio Ferdinando fra le scuole vincitrici 

L’alunno Claudio Di Pietrangelo della classe 4 A Turismo del Tecnico Economico Epifanio Ferdinando di Mesagne è tra i vincitori del concorso “Ambasciatori d’Europa 2024” indetto dall’AEDE (Association Européenne des Enseignants), associazione che si pone come finalità quello di fornire un’educazione di qualità in una dimensione europea e di sensibilizzazione alla costruzione di una identità culturale e sociale condivisa. Alla vigilia della festa dell’Europa che verrà celebrata il 9 Maggio, è giunto questo riconoscimento per un elaborato svolto con la supervisione della prof.ssa Sabrina Spagnolo che ha illustrato agli alunni il sogno dei padri fondatori ed il processo di evoluzione dell’attuale Unione Europea. La cerimonia di premiazione avverrà il 15 maggio, durante una conferenza on line, alla quale parteciperà il gruppo delle scuole vincitrici, provenienti dall’Italia e dall’estero. Il dirigente scolastico dell’IISS Epifanio Ferdinando, ing. Mario Palmisano ha manifestato la sua soddisfazione per l’impegno profuso dagli studenti e per l’impulso ad una formazione europea ed internazionale .