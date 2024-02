Ambientalisti – Lunedì conferenza stampa su esposto per il deposito GNL Edison

Conferenza Stampa su esposto Deposito GNL Edison

Lunedì 19 febbraio alle ore 10,30 a Palazzo Nervegna nella Sala Gino Strada, si

svolgerà la conferenza stampa delle associazioni Italia Nostra, Legambiente

Brindisi, WWF Brindisi, A.C.L.I. Provinciali Brindisi, Fondazione “Tonino di

Giulio”, Medici per l’Ambiente, ANPI Brindisi, Forum Ambiente Salute e

Sviluppo, No al Carbone, “Puliamoilmare” Brindisi, Associazione “Vogatori

Remuri Brindisi” e sindacato CGIL, per fare il punto dopo la formalizzazione

dell’esposto sul Deposito GNL Edison nel porto di Brindisi.

Le associazioni e la CGIL, nel pieno rispetto delle prerogative dei magistrati

che esamineranno l’esposto, ricorderanno i tanti rilievi critici che sono stati

oggetto di manifestazioni e documenti che hanno portato alla decisione di

depositare un esposto alla Procura della Repubblica.

La conferenza stampa è convocata anche per ribadire alla necessità della

presenza dei cittadini nelle attività di contrasto alla realizzazione del Deposito

GNL.

Brindisi, 16 febbraio 2024 firmato

