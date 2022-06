AMBIENTALISTI – SUL PIANO REGOLATORE DEL PORTO VOGLIAMO CONOSCERE ELENCO PROGETTISTI

Il comunicato del sindacato confederale CGIL (del 28 maggio scorso) ha posto, tra l’altro, un

problema di trasparenza e di conoscenza riguardo l’elenco di professionisti, chiamati o scelti,

a collaborare all’elaborazione del Piano Regolatore Portuale dell’AdSPMAM. PRP che riguarda

anche le aeree portuali di Brindisi regolate da uno strumento urbanistico del 1975, di quasi

mezzo secolo fa. La Cgil chiede che venga reso pubblico l’elenco completo dei tecnici

«selezionati attraverso criteri a noi sconosciuti, riportando titolo e funzione di ciascuno,

cosa che, nonostante le richieste provenienti da più parti, anche già in sede di

presentazione, non è stata finora fatta».

Riteniamo che la trasparenza degli atti pubblici sia un dovere verso i cittadini che

favorisce e agevola, oltretutto, una partecipazione consapevole e responsabile, prevista

dalla Legge 241/90 che «al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di

favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto,

concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai

documenti amministrativi».

Nella fattispecie, cioè l’elaborazione di uno strumento urbanistico importantissimo

per lo sviluppo del porto e del territorio, siamo fermamente convinti che non debba

svolgersi nella “riservatezza” ma deve utilizzare necessariamente uno degli strumenti

democratici principali: la partecipazione. Oltre a questo il Piano Regolatore Portuale

deve inevitabilmente confrontarsi e raccordarsi, soprattutto in una realtà come la

nostra, col Piano Regolatore Generale della città. Per fare ciò nei vari tavoli tecnici di

collaborazione e di elaborazione non può mancare la presenza qualificata di tecnici e

professionisti che conoscono a fondo la realtà brindisina, sia portuale sia cittadina, cosa

che auspichiamo sia avvenuta.

Ci uniamo, quindi, alla richiesta rivolta all’Autorità di Sistema Portuale MAM, chiedendo di

rendere pubblico il menzionato elenco di tecnici nelle modalità sollecitate dalla CGIL.

Inoltre ci rivolgiamo ai vari Ordini professionali di Brindisi affinché si uniscano a tale

richiesta col solo scopo di perseguire gli interessi collettivi del nostro territorio.

Forum Ambiente Salute e Sviluppo – Brindisi

Italia Nostra – Brindisi

Legambiente – Brindisi

WWF – Brindisi