Ambiente – Assessore Antonucci: AVR provveda immediatamente alla pulizia delle caditoie!

Negli uffici del settore Ambiente del Comune di Brindisi giungono decine di segnalazioni relative allo stato in cui versano le caditoie in tutti i quartieri cittadini, a partire dalle zone in cui ci sono alberi di pino, con il conseguente accumulo di aghi.

“La pulizia – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – spetta per capitolato alla ditta AVR che, allo stato attuale e nonostante il rischio di piogge – non ha ancora provveduto. E’ inammissibile il fatto che ogni volta si debba richiamare il gestore dei servizio di igiene urbana al rispetto degli obblighi contrattuali, soprattutto quando si parla di interventi che servono ad evitare allagamenti e quindi a mettere in sicurezza la rete stradale ed anche gli stessi cittadini. Lunedì mattina provvederemo a chiedere spiegazioni ed eventualmente a contestare all’azienda la mancata esecuzione di tale servizio”.