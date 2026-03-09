Ambiente – Avviata la collocazione di mangiatoie per colombi per la distribuzione di mangime anticoncezionale. Ass. Antonucci: “Diamo corso a quanto stabilito per contenere una vera e propria emergenza sanitaria”

Sono in corso di installazione, in più punti della città (prevalentemente sul tetto di edifici pubblici ed in aree lontane dal transito di pedoni), delle mangiatoie per colombi per la distribuzione del mangime anticoncezionale per rallentarne la riproduzione.

Si tratta di un sistema particolarmente efficace per attutire questo fenomeno, ormai diffuso in tutte le città.

“La presenza di colombi determina una vera e propria emergenza sanitaria – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – ed è questo il motivo per cui l’Amministrazione Comunale ha inteso correre ai ripari, mettendo in campo una delle poche azioni consentite per contenerne la presenza nel nostro centro abitato. Ai rischi per la salute dei cittadini, poi, si aggiungono problemi legati alla pulizia delle strade a causa della presenza di una gran quantità di guano. Ecco perché proseguiremo con questa azione in tutte le zone dove è stata segnalata la presenza di un gran numero di colombi”.