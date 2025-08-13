Ambiente – Concluso il primo ciclo di “antialare” in tutta la città. Ass. Antonucci: “Abbiamo portato a termine un intervento importante ai fini della prevenzione per la ‘West Nile’”

Così come disposto dall’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, Teknoservice ha portato a termine il primo ciclo di trattamento ‘antialare’ che ha riguardato tutti i rioni cittadini.

“C’era la necessità – ha affermato l’Assessore Antonucci – di porre in essere un intervento di prevenzione per contrastare il ‘West Nile’ ed è questo il motivo per cui abbiamo disposto che si tenesse in considerazione ogni quartiere della città. Ovviamente sono previsti altri cicli ed anche in quei giorni sarà fornita la massima informazione ai cittadini”.