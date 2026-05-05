Ambiente e sostenibilità, a Brindisi studenti portoghesi e turchi del progetto Erasmus +

La sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna ha ospitato questa mattina, martedì 5 maggio 2026, un incontro di studenti e docenti partecipanti al progetto di mobilità internazionale Erasmus+ “LUGA – Let Us Green Again”, sviluppato dall’Istituto comprensivo “Centro” Brindisi-Tuturano in collaborazione con l’istituto capofila Escola Secundária “António Nobre” di Porto e l’istituto Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezi di Istanbul. Le delegazioni portoghese e turca e quella brindisina partecipante al progetto, sono impegnate nel promuovere e sensibilizzare i giovani studenti europei al rispetto del Pianeta, al miglioramento degli stili di vita in un’ottica sostenibile e alla condivisione di buone pratiche ambientali.

Questa mattina, dunque, hanno incontrato l’assessore all’Ambiente, Livia Antonucci, e l’assessore alla Pubblica istruzione, Maria Lucia Vantaggiato. L’assessore Antonucci, in particolare, ha ricordato come la società, che si occupa della raccolta dei rifiuti, abbia creato in un suo stabile un “angolo del riuso, teso a sensibilizzare la cittadinanza – ha aggiunto – a un cambio di passo e di cultura, dopo anni in cui la parola d’ordine era quella dell’usa e getta. Ma non ci accontentiamo – ha concluso -, perché proprio ieri, nella scuola dell’infanzia di via Modigliani, al quartiere Sant’Elia, sono state messe a dimora 13 piccole querce”.

Sulla necessaria sinergia tra politiche ambientali e politiche educative ha quindi riflettuto l’assessore Vantaggiato, che ha ringraziato gli studenti “per il racconto delle vostre esperienze – ha detto -. Viaggiare, visitare luoghi ed osservare cosa si fa altrove per rendere una città più vivibile è parte importante delle esperienze di viaggio. Una buona pratica, che cattura l’attenzione, serve a far riflettere un amministratore e magari ad adattarla alle esigenze di un’altra collettività”. Ecco perché gli studenti portoghesi e turchi, dopo l’incontro, hanno proseguito nelle loro visite in Brindisi, tese a conoscere le peculiarità del patrimonio culturale, storico e ambientale e le iniziative in tema di sostenibilità.