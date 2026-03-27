Ambiente – Incontro con le associazioni di categoria per pianificare la raccolta dei rifiuti durante la stagione estiva. Ass. Antonucci: “Abbiamo raccolto proposte utili per migliorare il servizio”

Su iniziativa dell’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci ed alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria, si è svolto stamani un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria per la pianificazione e l’organizzazione della gestione dei rifiuti in vista della prossima stagione estiva, con particolare riferimento alle attività commerciali. Erano presenti il dirigente del settore Ambiente Danilo Morciano, funzionari della struttura, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Dec) e, per le associazioni di categoria, i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato .

Proprio dalle categorie produttive è giunto un ringraziamento per il coinvolgimento su tematiche di scottante attualità come quella dei rifiuti, da cui dipendono anche l’igiene urbana e il decoro della città di Brindisi. Per quanto riguarda i suggerimenti operativi, invece, è stata sottolineata l’esigenza di una maggiore informazione per evitare che gli esercenti commettano degli errori nella gestione della raccolta differenziata. In tutto questo, le associazioni hanno anche confermato piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale. Si è discusso, inoltre, sulla necessità di individuare punti di raccolta nelle strade in cui insistono più attività che operano nel campo della ristorazione, così come è stata sottolineata la necessità di aumentare i controlli da parte della Polizia Locale.

“Ai rappresentanti delle associazioni di categoria – ha affermato l’Ass. Antonucci, in sintonia con l’Ass. De Maria – abbiamo confermato la nostra piena volontà di collaborazione per individuare, anche in vista dell’ormai prossima gara decennale, accorgimenti innovativi attraverso cui migliorare il servizio, sia per le attività commerciali che per i cittadini. Nell’immediato, gli sforzi saranno concentrati nella riduzione della frazione organica che finisce nell’indifferenziato, nell’ormai prossimo divieto di utilizzo di sacchi neri di grosse dimensioni, nel completamento delle isole ecologiche ed in una attività di controllo che sarà effettuata dalla polizia locale, dalle guardie ecologiche e attraverso sistemi di video sorveglianza già in funzione sul territorio. Attraverso il ‘Dec’, inoltre, controlleremo che il servizio venga svolto come da capitolato in ogni angolo della città. Insomma, ritengo che siamo sulla strada giusta per continuare a far crescere il dato percentuale della raccolta differenziata e per rendere la nostra città più pulita ed accogliente”.

Gli Assessori Antonucci e De Maria, infine, hanno confermato piena disponibilità a partecipare, con funzionari del settore, ad incontri – anche presso le sedi delle associazioni – con operatori economici per fornire chiarimenti sul corretto sistema di raccolta differenziata.