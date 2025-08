Ambiente – L’Ass. Antonucci convoca Teknoservice per una ricognizione sugli interventi antialare e di deblattizzazione. Focus sull’emergenza ‘West-Nile’: “I calendari di interventi vanno resi noti alla città”

L’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci ha convocato un incontro alla presenza di Teknoservice, del Dec e del dirigente del settore Ambiente, con il chiaro intento di fare il punto sugli interventi antialare e di deblattizzazione in atto in questo momento nella città di Brindisi.

“Prendo atto di ciò che comunica l’azienda circa l’effettuazione degli interventi antialare – afferma l’Assessore Antonucci – ma è evidente che questo tipo di informazione non è in alcun modo esaustiva. I cittadini hanno bisogno di sapere dove e quando vengono effettuati questi interventi, così come devono saperlo i tecnici comunali, il Dec e la polizia locale per i controlli del caso. Allo stesso tempo, è necessario concordare una linea di intervento straordinario che l’emergenza ‘West-Nile’ richiede e per giunta in tempi estremamente rapidi.

A Teknoservice, inoltre, chiederemo conto del calendario degli interventi di deblattizzazione visto che la situazione resta difficile in tutti i quartieri cittadini”.

L’incontro, originariamente previsto per la giornata di ieri, è stato aggiornato a lunedì mattina per la concomitante seduta del Consiglio Comunale.