Ambiente – Lavori di lavaggio e sbiancamento basolato nel centro cittadino. Emessa ordinanza dirigenziale per le limitazioni al transito ed alla sosta

Così come stabilito nel corso di un incontro convocato dall’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, il dirigente del settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Fabio Lacinio ha emesso una ordinanza dirigenziale con cui si indicano alcune limitazioni al transito ed alla sosta veicolare nelle strade del centro cittadino che saranno interessate, dal 7 al 9 agosto, da lavori di lavaggio e di sbiancamento del basolato delle strade del centro cittadino ad opera di Teknoservice.

Si allega copia dell’ordinanza con le indicazioni sulle strade interessate.

OGGETTO: LAVORI DI LAVAGGIO E SBIANCAMENTO BASOLATO NEL CENTRO

CITTADINO – APPALTATE DALLA TECNO SERVICE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta con la quale l’Ing. Gianluca FISCHETTO, nella sua qualità di Direttore di

esecuzione del servizio di igiene pubblica del Comune di Brindisi, a seguito di riunione avvenuta

presso gli Uffici comunali in pari data 04.08.2025, ha richiesto in nome e per conto della Ditta

Tecno Service, di ottenere la limitazione a transito ed alla sosta veicolare, al fine di eseguire lavori

di lavaggio e sbiancamento del basolato calcareo nel centro cittadino;

Considerato che, si rende opportuno contemperare l’esigenza della ditta appaltatrice con quella

della collettività veicolare, stante anche la rilevanza delle strade oggetto dei lavori sopra descritti e,

quindi, di conseguenza è indispensabile limitare il transito e la sosta veicolare per effettive

necessità tecniche per l’esecuzione dei lavori in questione;

Ritenuto di dover provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità oltre che a rendere fluido

il traffico e sicura la circolazione;

Visto l’art. 7 del T.U. sulle norme della disciplina stradale approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992,

n.285, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA

dalle ore 23:00 del giorno 7 agosto 2025 alle ore 06:00 del giorno 8 agosto 2025 e dalle ore

23:00 del giorno 8 agosto 2025 alle ore 06:00 del giorno 9 agosto 2025, il divieto di sosta su

entrambi i lati con rimozione degli stessi, per lo svolgimento dei lavori di lavaggio delle strade in

basolato calcareo di cui elenco allegato:

AUTOBOTTE 1 (DALLE 00:00 ALLE 06:20)

LAVAGGIO STRADE CENTRO



CORSO ROMA

CORSO

GARIBALDI



VIALE

REGINA

MARGHERITA



VIA

FILOMENO

CONSIGLIO



VIA SANTI

VIA

CASIMIRO



PIAZZA

MATTEOTTI



PIAZZA

DELLA

VITTORIA



CORSO

UMBERTO I



VIA CESARE

BATTISTI



CORSO

UMBERTO I



PIAZZA

CAIROLI



PIAZZA

DUOMO



VIA SCARANO



LARGO

SCIABICHE



PIAZZALE

ORAZIO

FLACCO –

SCALINATE



Inoltre, dalle ore 23:00 del giorno 7 agosto 2025 alle ore 06:00 del giorno 8 agosto 2025 per lo

svolgimento dei lavori di sbiancamento delle strade in basolato calcareo di seguito indicate:

Piazza Matteotti e Via Filomeno Consiglio è vietata la sosta su entrambi i lati con rimozione degli

stessi e limitato il transito veicolare, (per il solo tratto dove e presente il basolato) da Giovedì a

Venerdì;

dalle ore 23:00 del giorno 8 agosto 2025 alle ore 06:00 del giorno 9 agosto 2025, e dalle ore

23:00 del giorno 8 agosto 2025 alle ore 06:00 del giorno 9 agosto 2025 per lo svolgimento dei

lavori di sbiancamento delle strade in basolato calcareo di seguito indicate:

Piazza Cairoli e vietata la sosta su entrambi i lati e limitato il transito veicolare (per quanto riguarda

la limitazione al traffico non è necessario chiudere la strada o la Piazza ma limitare il transito ai

frontisti, ovvero consentire le deviazioni come cammino di senso di percorrenza di Piazza Cairoli,

da Venerdì a Sabato;

sulle Vie è Piazze sopra descritte, dovranno essere installati dei cartelli di informazione agli utenti

della strada con la seguente dicitura: “LAVORI IN CORSO – LIMITAZIONE AL TRANSITO E/O

DIVIETO DI SOSTA – INDICANDO I GIORNI E L’ORARIO RIPORTATI NELLA PRESENTE

ORDINANZA “.

Ordina, altresì,

Alla BMS S.r.l. di provvedere a fornire la segnaletica stradale necessaria per l’esecuzione dei lavori

sopra citati che, dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada, ed alla Tecno Service di

gestire la segnaletica dall’inizio sino alla fine dei lavori sopra descritti, mantenendola sempre in

perfette condizioni di funzionalità, restando la suddetta Impresa unica responsabile, sia in sede

civile che penale, per danni arrecati a terzi e a cose che dipendono da difetto o inefficienza della

segnaletica, restando il Comune e tutto il suo personale sollevato ed indenne, provvedendo,

inoltre, alla installazione di cartelli informativi, dei divieti e degli obblighi del predetto tratto da

posizionarsi su indicazione dei Tecnici dell’Ufficio Traffico.

DISPONE

Che, la presente Ordinanza sia:

notificata agli interessati, e resa nota mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio del sito

istituzionale del Comune di Brindisi;

trasmessa alla Polizia Locale e ad ogni altra Forza Pubblica incaricata di far osservare il

provvedimento de quo.

