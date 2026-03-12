Ambiente – Quarta: “L’Assessore Antonucci coinvolga la Commissione!”

L’assessore Antonucci continua purtroppo a distinguersi per le sue ormai note manie di protagonismo, arrivando ancora una volta a mancare di rispetto a un’intera commissione consiliare.

In questi mesi sono state numerose le richieste avanzate dalla Commissione Ambiente per un incontro finalizzato ad aggiornare i commissari sui lavori in corso relativi alla prossima gara decennale per l’affidamento del servizio di igiene urbana. Richieste rimaste, di fatto, senza risposte adeguate.

La campagna elettorale è terminata da tempo, ma appare evidente come, in vista dei prossimi appuntamenti politici, continui a esserci una pericolosa confusione tra il ruolo istituzionale — che dovrebbe rappresentare l’intera città — e l’appartenenza partitica.

L’incontro in programma oggi presso la Sala Mario Marino Guadalupi con il dirigente Morciano e l’assessore Antonucci insieme ai balneari è qualcosa di francamente incredibile. Al netto del merito dell’iniziativa, sarebbe stato opportuno e rispettoso organizzare momenti di confronto coinvolgendo l’intera Commissione Ambiente, evitando di personalizzare appuntamenti istituzionali a proprio piacimento.

Tale atteggiamento si inserisce in una gestione che, negli ultimi mesi, ha visto diverse iniziative avviate senza alcuna condivisione istituzionale. Tra queste l’affidamento ad EkoClub, che ad oggi non ha prodotto risultati tangibili nonostante l’impiego di 32.000 euro di risorse pubbliche, oppure gli incontri organizzati nei quartieri per sensibilizzare sulla raccolta differenziata, spesso caratterizzati dalla presenza di uno o due cittadini.

Alla luce di tutto questo, e nonostante il recente terzo rimpasto di giunta, sarebbe auspicabile che il Sindaco adottasse provvedimenti nei confronti dell’assessore Antonucci, nel rispetto dei componenti della Commissione e dell’intera istituzione consiliare.

Quella che stiamo registrando è purtroppo una gestione del settore ambientale assolutamente fallimentare, che rischia di penalizzare l’intera cittadinanza.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente