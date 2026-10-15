Ambiente, Scianaro (FdI): Su Impianto Formica è necessario fare chiarezza

Nota del consigliere regionale Antonio Scianaro (FdI).

“Sul progetto di ampliamento dell’impianto Formica Ambiente, a San Vito dei Normanni, è necessario fare chiarezza. Chiediamo di conoscere lo stato e l’esito del procedimento autorizzativo, la posizione espressa dagli uffici regionali e le valutazioni ambientali svolte.

In particolare, vogliamo chiarimenti sulla qualità delle acque sotterranee, sulle bonifiche dell’area, sui possibili impatti cumulativi e sul bacino collegato alla Riserva di Torre Guaceto. È inoltre importante conoscere i rifiuti ammessi, le garanzie previste per la gestione dell’impianto e gli effetti della pronuncia del TAR.

Come richiesto da tempo dal collega Luigi Caroli, auspico che il presidente Antonio Decaro e l’assessore regionale all’Ambiente, Debora Cilento, forniscano risposte chiare in Commissione. Chiediamo infine che verbali, pareri e atti conclusivi siano messi a disposizione degli enti locali e della cittadinanza”.