Ambiti Territoriali Sociali di Brindisi, rinnovato il protocollo d’intesa per la gestione associata del Welfare

Omogeneità dei livelli di assistenza sui territori e gestione associata delle risorse PNRR per favorire l’inclusione e la coesione sociale, la sottoscrizione nella mattinata di ieri.

Promuovere l’omogeneità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali sull’intero territorio provinciale e consolidare le politiche che favoriscono le strategie di collaborazione tra Enti: con questo obiettivo prioritario, si sono riuniti i referenti istituzionali dei quattro Ambiti Territoriali Sociali – ATS della provincia di Brindisi, presso il salone di rappresentanza in piazza Santa Teresa hanno sottoscritto ieri mattina il nuovo protocollo che sigla la rinnovata collaborazione per la gestione in forma associata degli interventi di welfare.

Nella sua attuazione, il protocollo prevede una funzione di indirizzo politico in capo alla Presidenza della Provincia di Brindisi e la costituzione di un Comitato tecnico in cui si esprime la funzione di direzione e coordinamento. Per l’attuazione della mission sovrambito, i componenti del Comitato hanno indicato il dott. Antonio Calabrese, Direttore del Consorzio ATS BR2, come Direttore tecnico del coordinamento istituzionale e hanno nominato Coordinatore strategico il dott. Paolo Papapietro, professionista che opera negli ATS come referente del sistema di assistenza specialistica.

Il Documento è stato firmato per l’Amministrazione Provinciale dalla Vicepresidente Antonella Vincenti; per l’ATS Br1, dal commissario Angelo Roma (Ambito di Brindisi); per l’ATS Br2, dal Presidente Giovanni Cisternino (Ambito di Fasano); per l’ATS Br3, dal Presidente Giovanni Barletta (Ambito di Francavilla Fontana), per l’ATS Br4 dalla Vicepresidente Lucrezia Morleo (Ambito di Mesagne). L’intesa dà seguito alle intese istituzionali per la definizione dei programmi di intervento finanziati dal PNR, con particolare riferimento alle missioni 5 e 6 incentrate sull’inclusione e la coesione, a sostegno dei percorsi di autonomia per persone con disabilità e per il contrasto alle discriminazioni sociali.