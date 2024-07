Ambito Territoriale BR1 – Approvato il piano sociale di zona 2022/2024

Approvato ieri il nuovo Piano di Zona nel corso della Conferenza dei Servizi appositamente indetta

per esaminare la programmazione sociale triennale del Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale

BR1. In questo modo è stato definito il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali in linea

con il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali e con il Piano Regionale delle Politiche

Sociali.

La predisposizione del Piano di Zona ha visto il coinvolgimento dei diversi attori Istituzionali e del

Terzo Settore. Il Piano rappresenta un punto di partenza per la programmazione dei servizi del

welfare di ambito. Agli enti intervenuti – Regione, Provincia, ASL, Comuni dell’Ambito che hanno

approvato la nuova programmazione – è stato presentato un Piano pieno di valori, frutto della

volontà politica che ha portato l’Ambito verso la forma strutturata del Consorzio e dell’impegno di

tutte le dipendenti ed i dipendenti del Consorzio e dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito.

Tra i punti di forza vanno in particolare evidenziati: il rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria tra ASL e Consorzio che ha portato alla sottoscrizione nel 2023 di un protocollo per

l’istituzione dell’Equipe Multidisciplinare Integrata abuso e maltrattamento minori e dell’Equipe

Multidisciplinare Integrata affido e adozioni. Inoltre, è stato avviato il percorso per la costituzione

del Tavolo Interistituzionale dell’antiviolenza, ai sensi della L.R. n. 29/2014 e sono state

notevolemnte incrementate le risorse a favore del Servizio di Integrazione Scolastica.