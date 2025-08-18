Ambulatorio medico-sociale – Mitrugno: “Mettete i poveri al primo posto”

..di questi giorni la proposta della ASL di Brindisi di un Ambulatorio Medico Sociale , un Mendicicomio di antica memoria, destinato ai poveri con basso reddito che non possono curarsi per l’impossibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

Un Ambulatorio elemosina della ASL che anziché impegnarsi a rimediare agli impedimenti che precludono tanta nostra gente al curarsi, si presenta con il volto bello e caritatevole di un sepolcro imbiancato, ….un Servizio di prossimità a chi rischia di restare escluso….. viene pomposamente definito….!!!

La ASL non è un Ente di beneficenza, una Istituzione Pubblica deve operare e impegnarsi nell’ottica della giustizia e non della carità….rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana…recita l’art. 3 della nostra Costituzione e la ASL è tenuta a rispettare la Costituzione non a elargire qualche briciola del suo bilancio di gestione.

E’ una logica perversa che ci riporta a momenti bui della nostra storia, all’Ambulatorio Medico Sociale potranno accedere i cittadini con un ISEE basso, la Tessera Annonaria di una volta , con la quale si otteneva un tozzo di pane.

Pensate un po’ se la stessa aberrante logica venisse applicata da qualche altra Istituzione Pubblica per far fronte alla crisi economica-occupazionale del nostro territorio, con la creazione di una Mensa Pubblica Sociale destinata ai disoccupati con basso ISEE..!!!

Cari dirigenti ASL , I poveri vanno fatti sedere a tavola, non sono i destinatari delle briciole, non è sufficiente offrire loro aiuti marginali, ma occorre garantire loro un posto paritario nella società con accesso alle stesse opportunità e risorse.

Cari benefattori, vi ribalto il problema , se come voi affermate…. il Servizio Sanitario Nazionale vive difficoltà legate alla carenza di risorse e personale…., e se alla veramente vi stanno a cuore i poveri, nella ASL di Brindisi mettete i poveri al primo posto, date la priorità delle cure e dell’Assistenza a chi fa fatica ad andare avanti, a chi ha l’ISEE basso come dite voi, anziché rilegarli in un Mendicicomio pubblico.!!!

Rivedete questa brutta proposta , nell’anno del Giubileo del Signore non togliete la Speranza a tanta gente che qualcosa possa cambiare.

Brindisi, 18 agosto 2025

Bruno Mitrugno

Dir.Em.Caritas Diocesana Brindisi-Ostuni