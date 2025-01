Amedeo Montagna è vivo nel ricordo della Cgil. Dedicati a lui Archivio e Biblioteca

La Cgil inaugura biblioteca e Archivio

storico e li dedica ad Amedeo Montagna

Un nuovo spazio per la comunità, dedicato a formazione,

memoria e giovani generazioni. Stamani l’inaugurazione

È stata inaugurata oggi, tra commozione e speranza, la biblioteca e

archivio storico della Cgil di Brindisi, intitolata ad Amedeo

Montagna. Alla cerimonia, che si è svolta presso la Camera

territoriale del lavoro di Brindisi, hanno partecipato i gruppi

dirigenti della Cgil, tanti iscritti e il Segretario Organizzativo della

Cgil Nazionale, Luigi Giove.

La biblioteca e archivio storico non saranno solo un luogo di

conservazione della memoria, ma anche un punto di riferimento per

la formazione, il confronto e la cultura. Uno spazio aperto alla

città, ai giovani, ai lavoratori e a tutte le realtà associative che

vogliano contribuire a costruire un percorso di partecipazione e

consapevolezza.

Amedeo Montagna è stato un sindacalista appassionato e generoso,

un esempio di impegno e dedizione per tutti coloro che hanno avuto

la fortuna di lavorare con lui. Cresciuto nella Fgci, ha vissuto

intensamente gli anni più significativi della sinistra giovanile, per

poi ricoprire ruoli di responsabilità all’interno della Cgil Scuola a

Brindisi. Ha accompagnato la trasformazione della categoria in Flc

Cgil nel 2005 e, successivamente, ha guidato la Filcams Cgil di

Brindisi fino al 2018. Sempre attento alla formazione dei più

giovani, ha continuato il suo impegno fino alla sua scomparsa (12

aprile 2020).

Nel corso dell’inaugurazione, il Segretario Organizzativo della Cgil

Nazionale, Luigi Giove, ha sottolineato l’importanza di questo

nuovo spazio: «L’inaugurazione di questa biblioteca segna un

momento importante per la Camera del Lavoro di Brindisi, nel solco

di quello che è la Cgil: un’organizzazione aperta e inclusiva. Questo

luogo non sarà solo una biblioteca, ma anche uno spazio di

formazione, di aggregazione, di apertura nei confronti del territorio

e della società. In un momento in cui le tensioni riducono gli spazi

di partecipazione e democrazia, la Cgil decide di ampliarli. La Cgil

moderna deve fare esattamente questo: aprire le porte e favorire il

confronto. L’apertura di questi spazi è un’apertura alla democrazia

e alla partecipazione. E ne servirebbero molti altri nel nostro

Paese. La Cgil non è solo un’organizzazione di tutela dei diritti dei

lavoratori, ma anche un luogo di cultura e di produzione culturale».

Anche il segretario generale della Cgil di Brindisi, Massimo Di

Cesare, ha voluto ricordare l’importanza della giornata e il valore

della memoria di Amedeo Montagna: «Oggi restituiamo a vita nuova

uno spazio della Camera del Lavoro, ma soprattutto creiamo un

luogo di crescita e confronto, proprio come avrebbe voluto Amedeo.

Montagna non è stato solo un sindacalista preparato e generoso, ma

un punto di riferimento umano per tutti noi. Questo spazio

continuerà il suo lavoro, custodendo la memoria e offrendo

opportunità alle nuove generazioni».

Durante la cerimonia, Claudia Nigro, segretaria generale della

Filcams Cgil di Brindisi, e Fulvio Rubino, segretario generale della

Flc Cgil di Brindisi, hanno ricordato con emozione il percorso di

Montagna, il suo impegno quotidiano e il suo ruolo di guida per tanti

giovani sindacalisti attraverso la loro esperienza personale che li ha

portati a lavorare a stretto contatto con Montagna potendo

apprezzare in profondità non solo le sue qualità di sindacalista ma

anche di persona ed amico.

A completare il programma delle iniziative, il 17 febbraio sarà

proiettato il film Pane e Libertà, dedicato alla storia di Giuseppe Di

Vittorio, un simbolo della lotta sindacale italiana.