AMERICA’S CUP – E’ STATA SCELTA JEDDAH, IN ARABIA SAUDITA

L’interlocuzione con i vertici di America’s Cup sta procedendo in maniera molto serrata e contiamo di poter ospitare un evento prima del grande evento di Barcellona di ottobre 2024.

Lo comunica il comitato promotore di Brindisi che ha lottato fino all’ultimo per far isnerire proprio Brindisi al posto di Cagliari.

Lo stesso comitato oggi si dichiara fiducioso di poter organizzare un evento collaterale dell’America’s Cup a Brindisi nella primavera del 2024.

Nel frattempo dal comitato organizzatore di New Zealand arrivano i ringrazi menti per le disponibilità dimostrate da Brindisi, dalla Regione Puglia ed anche da esponenti del Governo nazionale.

Nel frattempo, la scelta è caduta su Jeddah, in Arabia Saudita, per la pre-regata di ottobre 2023. D’altronde Jeddah era stata battuta da Barcellona per ospitare le fasi finali dell’America’s Cup e quindi il team organizzativo aveva già fatto tutte le ricognizioni tecniche necessarie per individuare il campo di gara e tutti i dettagli tecnici fondamentali per un evento di questa portata.

Brindisi, pertanto, adesso spera di poter avere comunque un ruolo in questa competizione, magari anche attraverso un evento nel 2024 i cui contorni dovranno ancora essere individuati.