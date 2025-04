Amerigo Vespucci, spettacolo ed emozioni…

Storia, tradizioni, cultura, fascino, emozioni e tanto altro. Questo e’ stata la cerimonia di benvenuto al veliero Amerigo Vespucci, che fa bella mostra di sé ai piedi della Scalinata virgiliana, sul lungomare di Brindisi. Tante persone in attesa di poterlo visitare e tanta voglia di vivere momenti così intensi, alla presenza di autorità civili e militari. Presenti gli on. Rita Dalla Chiesa e Mauro D’Attis. Il Vespucci sarà a Brindisi fino a lunedì e farà’ da cornice a momenti di spettacolo, musica e teatro. Era dal 2018 che il Vespucci non attraccava nel porto di Brindisi e arriva in Adriatico dopo aver toccato i principali mari di tutto il mondo.