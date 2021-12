“AMICI” – SOSPESA LA MAGLIA A COSMARY FASANELLI

SOSPESA LA MAGLIA A COSMARY FASANELLI

Alla ballerina brindisina Cosmary Fasanelli, entrata soltanto la settimana scorsa nella prestigiosa scuola di “Amici” di Maria De Filippi, è stata sospesa la maglia da Alessandra Celentano. La maestra non è rimasta particolarmente colpita dall’esibizione della sua allieva e ha voluto, quindi, sospenderla in attesa di constatare dei miglioramenti. Da ricordare, però, il disappunto della Celentano a causa dell’ingresso di Cosmary ai danni di Virginia. Speriamo che Cosmary riesca a dimostrare quanto vale e rimanere così nella scuola, sicuramente un’occasione imperdibile per lei