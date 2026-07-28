Amministrative 2027, il centrodestra unito di Fasano indica Laura De Mola candidata sindaco

L’ufficialità giunta dai partiti nelle ultime ore: siglato l’accordo politico



FASANO – Dopo una lunga serie di incontri programmatici, i partiti e i movimenti civici di Fasano che si riconoscono nei valori del centrodestra nazionale, hanno raggiunto una piena e convinta sintesi politica in vista delle prossime elezioni comunali, in programma per la primavera del 2027.



“Il tavolo di coalizione – si legge nella nota diramata congiuntamente da tutti i partiti – ha individuato unanimemente nella figura di Laura De Mola il profilo ideale per guidare l’alternativa di governo della città, investendola del ruolo di candidata sindaco.



Una scelta strategica basata su caratteristiche umane, requisiti professionali e una profonda conoscenza del territorio, elementi ritenuti indispensabili per competere con successo, vincere la sfida elettorale e avviare una nuova stagione amministrativa.”



I rappresentanti delle forze politiche della coalizione hanno espresso totale fiducia nella candidatura di Laura De Mola, sottolineando come la sua figura rappresenti la sintesi perfetta tra competenza, determinazione e capacità di ascolto.



“L’obiettivo condiviso – proseguono le segreterie cittadine dei partiti e dei movimenti – è quello di dotare finalmente Fasano di un governo autorevole e realmente vicino alle esigenze quotidiane dei concittadini, ponendo le basi per un futuro amministrativo caratterizzato da ascolto e partecipazione.



Nei prossimi giorni verranno calendarizzati i primi tavoli tecnici per la definizione dettagliata del programma elettorale, che sarà aperto al contributo dei cittadini, delle associazioni e delle categorie produttive del territorio.”



Fasano, 28 luglio 2026

Il Centrodestra Unito di Fasano