AMMINISTRATIVE AD OSTUNI – UNA NOTA DI PALMISANO (M5S)

Ecco una nota di Valentina Palmisano:

Sono giorni molto animati per la città di Ostuni che attende di conoscere

ufficialmente la decisione della Commissione Straordinaria sulla proroga o

meno del commissariamento di ulteriori 6 mesi. Da questo dipende la

data in cui si andrà al voto per le amministrative.

Nella città si sta alimentando un confronto tra chi auspica una proroga del

commissariamento per garantire appieno il ritorno alla legalità e coloro i

quali ritengono invece si debba andare al più presto al voto. A mio avviso

è sempre necessario avere il massimo rispetto delle Istituzioni e

contribuire affinché svolgano al meglio il loro ruolo, senza esercitare

pressioni e fomentare polemiche.

Anche se per qualcuno è difficile ammetterlo, stiamo parlando di un

Comune sciolto per infiltrazioni mafiose per cui dovremmo essere tutti

compatti nell’augurarci che la Commissione Straordinaria abbia svolto e

stia svolgendo il suo ruolo di ripristino della legalità, come sono certa che

sia.

Nel frattempo la comunità politica e civica dovrebbe farsi trovare pronta

nel dare a Ostuni una valida alternativa per governare al meglio la città,

così come merita.

A questo proposito torno su quanto ho già sostenuto, condividendo

appieno l’appello che, da ultimo, il segretario regionale del PD, Mimmo De

Santis, ha lanciato durante il congresso regionale del Partito Socialista

italiano, rivolto al centro sinistra di Ostuni, di “andare uniti”.

Abbiamo una grande opportunità: tutte le forze politiche e civiche che si

rifanno ai valori del progressismo e che hanno la volontà di far uscire

Ostuni dal pantano nel quale è stata spinta dalla destra, devono unirsi e

avere la forza di governare bene avendo una visione di lungo corso.

Ostuni merita un cambiamento in positivo che parta dalle nuove

generazioni con il contributo prezioso dell’esperienza di chi ha ancora

tanto da offrire per il bene della città e del territorio tutto.

Il mio auspicio è che, a prescindere dalla data delle elezioni, si lavori uniti

per un progetto credibile che guardi al benessere del cittadino, dal lavoro,

all’assistenza, ai servizi, alla legalità, alla qualità dell’ambiente in cui vive.

Su questo bisogna avere le idee molto chiare e fare fronte comune.