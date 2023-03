AMMINISTRATIVE – AMATI: AD OSTUNI SOSTENIAMO POMES

Dichiarazione del consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.

“Alle elezioni comunali di Ostuni sosterremo il candidato sindaco Angelo Pomes per avviare il percorso della nuova Ostuni.

Siamo contenti della trovata unità con l’area socialista, rappresentata da Giuseppe Tanzarella.

Il nostro sostegno è nel segno della continuità con le attività concrete svolte assieme e portate avanti sinora, in particolare sull’estensione delle reti idriche nelle contrade e nelle marine, sulle opere portuali e sulla sicurezza sanitaria.

Noi siamo estranei alla politica intesa come un gioco a incastri per prospettive di mero potere e perciò ci sentiamo ampiamente rappresentati da persone in grado di porre a fondamento dell’attività politica la conoscenza dei problemi e la concretezza delle soluzioni”.