AMMINISTRATIVE BRINDISI – CONFARTIGIANATO INCONTRA I CANDIDATI SINDACI

Confartigianato incontra i 4 candidati alla carica di sindaco della città di Brindisi

Confartigianato Brindisi è, nel nostro territorio, tra le associazioni maggiormente rappresentative del mondo delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Un mondo che costituisce la larghissima maggioranza del tessuto produttivo locale e regionale.

In vista delle ormai imminenti elezioni amministrative, la presidenza provinciale ha ritenuto importante mettere gli associati nelle condizioni di esercitare nella maniera più compiuta e consapevole il proprio diritto-dovere di voto, che è il pilastro fondante di ogni democrazia.

La presidenza ha invitato i candidati alla carica di sindaco per un incontro presso la sede provinciale, sita in via Dalmazia n.31/C 2°p, al fine di comprendere i punti salienti del loro programma elettorale e, nel contempo, significare al meglio le esigenze, i bisogni, le speranze e le aspirazioni del mondo che Confartigianato rappresenta, nel segno di un confronto utile e costruttivo fin da queste fasi.

A tal fine, tutti gli associati della città potranno presenziare agli incontri che si terranno sin da domani pomeriggio:

– Giovedì 4 Maggio alle ore 18:00 con il candidato Riccardo Rossi;

– Venerdì 5 Maggio alle ore 16:00 con il candidato Roberto Fusco;

– Lunedì 8 Maggio alle ore 18.00 con il candidato Giuseppe Marchionna;

– Martedì 9 Maggio alle ore 18.00 con il candidato Pasquale Luperti.