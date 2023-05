AMMINISTRATIVE CAROVIGNO – LANZILOTTI CHIEDE CONFRONTO PUBBLICO

Lanzilotti chiede un confronto pubblico in piazza con tutti i candidati sindaco di Carovigno.

“Subito un confronto pubblico in piazza con i candidati sindaco del Comune di Carovigno per fare chiarezza”.

È questo l’invito che Massimo Lanzilotti, candidato sindaco per la coalizione di civiche Ripartiamo dal Futuro, Adesso, Carovigno Unita, lancia dal palco in Piazza ‘Nzegna nel comizio di domenica sera.

“Nel comizio di domenica scorsa in Piazza, tra i vari temi, ho spiegato la disastrosa situazione finanziaria dell’ Ente ereditata a inizio dello scorso mandato da Sindaco – spiega Lanzilotti – Ma non solo, ho parlato di predissesto, vicende giudiziarie, della società partecipata Carbinia invitando gli altri candidati sindaco a partecipare a un confronto pubblico”.

La richiesta di Lanzilotti nasce dal diffondersi delle falsità che circolano sulle ultime vicende giudiziarie di Carovigno, sullo scioglimento del Consiglio comunale, sulla gestione della Carbinia e molto altro. Falsità che necessitano di chiarezza, in modo che i cittadini abbiano tutti gli elementi per conoscere fatti, posizioni, obiettivi dei candidati sindaco in un contraddittorio pubblico.

“I cittadini vogliono conoscere inoltre cosa si farà per migliorare la Città e la vita dei carovignesi – precisa Lanzilotti – E cosa c’è di meglio che un confronto pubblico alla pari per capire gli argomenti dell’una o dell’altra parte?”

Confrontarsi su temi chiave dunque, dai programmi alla procedura di predissesto, dalla gestione dei parcheggi, a Torre Guaceto sino alla Carbinia, con l’unico obiettivo di fare chiarezza. Temi caldi e progetti concreti da illustrare in un confronto alla pari.

Massimo Lanzilotti

Candidato Sindaco di Carovigno

Ripartiamo dal Futuro

Adesso

Carovigno Unita